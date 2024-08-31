Haravgi gazetesinin haberine göre, partiler ve örgütler tarafından yapılan ortak açıklamada, Rum Hükümeti’nin İsrail’e Filistin aleyhinde soykırım gerçekleştirmesi için verdiği desteği, NATO ülkelerine ait uçak gemilerinin Rum limanlarını kullanmasına müsaade edilmesini, İsrail savaş gemilerinin yakıt ikmali yapmasına sağlanan kolaylıkları, Güney Kıbrıs’ın İsrail ile yaptığı ortak askeri tatbikatlar ile askeri ittifakı ve İsrail ile yapılan ticari alışverişleri protesto etmek için Başkanlık Sarayı’na yürüyüş yapılacağı kaydedildi.

Haberde, eyleme katılmak isteyenlerin Dışişleri Bakanlığı önünde toplanacağı belirtildi.