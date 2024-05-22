AB üyesi ülkelerin, kazancının kullanılmasına yeşil ışık yaktığı dondurulmuş Rus mal varlıklarının Güney Kıbrıs’taki bölümünün 104 milyon euro değerinde olduğu bildirildi.
Haravgi AB üyesi ülkelerin, Ukrayna savaşı nedeniyle dondurdukları Rusya’nın AB içerisindeki mal varlıklarının kazancının, yüzde 90’ının Ukrayna’nın silahlandırılması, yüzde 10’unun da ülkenin yeniden inşası için kullanılmasına yeşil ışık yaktığını hatırlattı.
Habere göre Güney Kıbrıs’taki dondurulmuş 104 milyon euro değerinde Rus mal varlığı bulunuyor.