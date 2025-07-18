Casusluk ve terör şüphelisi olarak Güney Kıbrıs’ta tutuklu bulunan İngiliz pasaportu sahibi Azeri şahsın, dört ayrı casusluk suçlamasıyla karşı karşıya olduğu haber verildi.

Fileleftheros gazetesi konuyla ilgili haberinde, Rum yetkili makamlarının devlet güvenliği meselelerine atıfta bulunarak konuyla ilgili sessizliklerini koruduğunu yazarken, “elde ettiği bilgilere göre” söz konusu şahıs aleyhinde dava dosyalandığını ve söz konusu şahsın dört ayrı casusluk suçlamasıyla karşı karşıya olduğunu kaydetti.

Şahsın aleyhindeki suçlamalara yanıt vermesi için 28 Temmuz’da Limasol Ağır Ceza Mahkemesinde duruşması olacağını yazan gazete, şahsın karşı karşıya bulunduğu suçlamaların casusluk, savunma projeleriyle alakalı haberlerin yayımlanması, yasak bölgeye giriş yanı sıra kara para aklanması olduğunu ekledi.