Fileleftheros gazetesi manşetten yer verdiği haberinde sivil savunma, polis, itfaiye, ambulanslar (acil servisler) ve orman dairesinin ulusal bir kriz yönetimi meydana getirilmesiyle aynı platforma konacağını yazdı.

Hedeflenen şeyin krizlerin ve acil durumların daha hızlı ve kurallara uygun şekilde yönetilmesi olduğunu kaydeden gazete, bu çerçevede “112” acil durum numarasının “112 Yeni Nesil” olarak dönüştürüleceğini, sivil savunmanın sivil korumaya evrileceğini ifade etti.

Gazete sivil savunmanın sivil korumaya dönüşmesiyle ilgili olarak Fransız uzmanların dört aydır Güney Kıbrıs’ta bulunduğunu ve çalışmaların devam ettiğini ekledi.