Rum meclisinden 10 yıl önce geçmesine rağmen ilk Güney Kıbrıs’ta krematoryumun 2026 yazında açılacağı ancak Kilise’nin bu yönteme karşı olduğu bildirildi.

Politis’in haberine göre “Golden Leaves Cyprus Crematorium Limited” tarafından Baf’ın Ayvarvara bölgesinde 17 bin 575 metrekarelik alanda inşa edilecek bin 12 metrekarelik krematoryum binası 4 milyon euroya mal olacak. Yakma işleminin, cenaze töreni ve diğer ek işlemler haricindeki kök maliyetinin 900 euro civarında olacağı belirtildi.

Rum Ortodoks Kilisesi’nden bir kaynağın, Ortodoks Hristiyan doktrinine aykırı olduğu gerekçesiyle Kilise’nin kazara yangında ölenler hariç, yakılacak ölüler için dini defin/cenaze töreni hizmeti vermeyeceğini açıkladığını yazan gazete, bir teoloji kaynağının, hiçbir kilise metninde ölü yakılmasının yasaklandığına dair kesin bir ifade bulunmadığına işaret ettiğini yazdı.

Haberde sadece Yunanistan ve Güney Kıbrıs’taki Ortodoks kiliselerinin ölülerin yakılmasına kesinlikle karşı çıktığı, geriye kalan bütün Ortodoks kiliselerinin (Bulgaristan, Sırbistan, Romanya, Rusya, Ukrayna) karşı çıkmadığı ve dini defin/cenaze törenlerini yasaklamadığı kaydedildi.