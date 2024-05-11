Güney Kıbrıs’ta küçükbaş hayvan besicileriyle peynir üreticileri arasında süt kavgası yaşandığı ve Menşe İsmi Korumalı (MİK) hellimle ilgili problemlerin “halı altına süpürüldüğü” ifade edildi.

Alithia gazetesi, MİK hellim üretebilmek için yeterli süt olmamasını protesto eden peynir üreticilerinin, son dönemde ellerinde fazla süt olduğu gerekçesiyle küçükbaş hayvan üreticilerinden keçi-koyun sütü almayı reddettiğini ve hayvan besicilerinin bu duruma tepki gösterdiğini yazdı.

Gazete, hayvan besicilerinin peynir üreticilerini, MİK hellim üretimi konusunda keyfi davranmakla suçladığını ve bu durumu protesto etmek için, ellerindeki sütü Tarım Bakanlığı önüne dökmeye karar verdiğini kaydetti.

Tarım Bakanlığı müdürünün, peynir üreticilerinden elektronik posta aldığını söyleyerek hayvan besicilerinin bu eyleminin önüne geçtiğini yazan gazete, peynir üreticilerinin sütü alacağına dair söz verdiğini yazdı.

Haberde, standartlara uygun hellim üretimi için etkin denetim yapılıp yapılmadığı konusunda da bazı endişeler bulunduğu ifade edildi.