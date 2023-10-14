Rum basını bugün yer verdiği bir haberinde, Güney Kıbrıs polisine dayanarak, merkezi cezaevinde başka davalardan ötürü tutuklu bulunan üç Kıbrıslı Rum mahkûmun Baf’ta bir cinayet işleme planlamasına karıştığını ve yeniden tutuklandığını yazdı.

Yetkili makamların, elde edinilen bilgilerin değerlendirilmesinin ardından geçen Perşembe gecesi yaşları 45, 38 ve 20 olan söz konusu üç mahkûmu yeniden tutukladığını yazan Fileleftheros gazetesi, bu kişilerin Baf’a götürülerek Baf Kaza Mahkemesine çıkarıldıklarını ve mahkeme tarafından 8 gün tutuklu kalmalarına karar verildiğini kaydetti.

Davanın ciddiyeti ve ilgili talep üzerine, duruşmanın basına kapalı gerçekleştirildiğini de kaydeden gazete, planlanan cinayetin arkasında uyuşturucu ticareti ve uyuşturucu tacirleri arasındaki anlaşmazlığın bulunduğunun görüldüğünü iletti.

45 yaşındaki mahkûm ile 29 yaşındaki sanığın cinayet işlemeye yönelik komplo kurma suçlamaları, 38 yaşındaki mahkûmun da tehdit etme suçlamasıyla karşı karşıya bulunduğunu yazan gazete, yine elde ettiği bilgilere dayanarak, söz konusu üç kişinin polisle işbirliği yapmadıklarını ve tutuklanmalarının ardından negatif bir tutum sergilediklerini ekledi.

Haravgi gazetesi de konuyla ilgili haberinde, elde ettiği bilgilere dayanarak, kovuşturma makamlarının başka bir mahkûmu müdafaa eden bir avukatın verdiği bilgi ve gönderdiği mektubun ardından harekete geçtiğini ve söz konusu mahkûmun merkezi cezaevi içerisinde saldırıya uğradığından söz edildiğini ifade etti.

Gazete davanın polis tarafından çok ciddi olarak addedildiğini ve şimdilik zanlıların hedefi olan kişi hakkında kamuoyuna herhangi bir şey açıklanmadığını ekledi.