Hizbullah lideri Nasrallah’ın tehditlerinin ardından muhtemelen elçiliğin kapanacağının duyulduğunu ve yabancı basında yer alan haberlerde bu habere yer verildiğini yazan Alithia gazetesi, ancak daha sonra “Omega’nın elde ettiği bilgilere göre” durumun böyle olmadığı ve durumun yanlış anlaşılma ile tesadüften ibaret olduğunun ortaya çıktığını kaydetti.

Gazete “aynı kaynağa” dayanarak Rum Yönetimi’nin Hizbullah’ın Güney Kıbrıs’a yönelik tehditlerinin öncesinde yaptığı iki paylaşımda, vatandaşları elçiliğin Avrupa Komisyonu tarafından vize verilmesine ilişkin ücretlerde düzenlenme yapılması nedeniyle vize çıkarılmasıyla ilgili herhangi bir başvuruyu kabul etmediği konusunda bilgilendirdiğini belirtti.

Güney Kıbrıs’ın Beyrut’taki elçiliğiyle ilgili bu bilgilendirmelerin Nasrallah’ın tehditleriyle çakıştığını ve bunun sonucunda iki olay arasında bağlantı kurularak elçiliğin kapanacağına dair haberin yayıldığını yazan gazete, yetkili kaynakların “Omega’ya” yaptıkları açıklamada bunun doğru olmadığını söylediklerini iletti.

Haberde elçiliğin bazı saatlerde ilgili idari değişiklikler ve yeni randevu sistemi nedeniyle kapalı olacağı, bununla birlikte hiçbir şekilde kalıcı olarak kapanmayacağı vurgulandı.