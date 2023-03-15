“Kıbrıs’la ilgili konuları ve nasıl katkıda bulunabileceklerine bakacaklar”



Lefkoşa, 15 Mart 23 (TAK): Güney Kıbrıs’ın Avrupa Parlamentosu’ndaki (AP) 6 temsilcisinin 23 Mart’taki Avrupa Zirvesi’ne katılmak ve Avrupa Birliği’nin Kıbrıs sorununun çözümüne aktif katılımına ilgiyi canlandırmak hedefiyle Brüksel’e gidecek olan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve Dışişleri Bakanı Konstanos Kombos ile görüşeceği bildirildi.

Haravgi’nin haberine göre, Strazburg’daki AP Genel Kurulu çerçevesinde Rum gazetecilerle bir araya gelen Lukas Furlas ve Yorgos Yeorgiu, “Kıbrıs ile ilgili konuları ele almak ve nasıl katkıda bulunabileceklerini görmek” üzere “Hristodulidis ve Kombos ile görüşmeye 6’sının birden (Niyazi Kızılyürek de dahil) katılacağını açıkladı.

Furlas ve Yeorgiu “Kıbrıslı Avrupa üç farklı siyasi gruba üye ve çeşitli konularda farklı görüşlere sahip olabilir ancak Kıbrıs’la ilgili konularda her zaman işbirliği var ve birlikte hareket eder” dedi.

(ŞA/ŞEB)