Güney Kıbrıs’a giden turistlerin otellerde ve turistik tesislerde kalmadığı bildirildi.

Politis gazetesi, Larnaka ve Baf havalimanlarından adaya gelen turist sayısıyla turistik tesislerde kalan turist sayısının birbirini tutmadığını ve Otelciler Birliği’nin, Güney Kıbrıs’a giden turistlerin “nereye kaybolduğunu” bulmaya çalıştığını yazdı.

Gazete, bu yılki turist akışının, 2019 yılındakinden bile fazla olduğunu ve “Mağusa bölgesi” otelcilerinin, bunca turistin otellerde kalmayıp da nerede konakladıkları hakkında bilgilendirme talebinde bulunduğunu kaydetti.

Gazete, Larnaka Havalimanı’ndan gelen turistlerle ilgili durumun KKTC’ye turist akışı nedeniyle daha da ciddi olduğunu; bazı turistlerin de “Airbnb” üzerinden konaklama yeri ayarlayarak buralarda kalmayı tercih ettiklerini ve “Airbnb” üzerinden yapılan konaklamalarla ilgili verilere henüz erişilemediğini belirtti.

Haberde, bu yılın yaz aylarında adaya gelen turist sayısıyla turistik tesislerde konaklayan turist sayısı arasındaki uyuşmazlığın, büyük ihtimalle “Airbnb” üzerinden ayarlanan konaklama yerlerinden kaynaklandığı ifade edildi.