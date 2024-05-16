Güney Kıbrıs’a giden sığınmacıların sayısında geçtiğimiz yıla göre artış olduğu ifade edildi.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, Rum Polisine bağlı yabancılar ve göç hizmetleri operasyonlarından sorumlu müdür yardımcısı Petros Zenios konuyla ilgili açıklamasında bu yıl Güney Kıbrıs’a 4 bin 4 sığınmacı gittiğini ve bu rakamın geçen yılın aynı döneminde 3 bin 134 olduğunu ifade etti.

4 bin 4 sığınmacıdan 2 bin 852’sinin Lübnan’dan 50 tekne içerisinde Güney Kıbrıs kıyılarına gittiğini, geriye kalan bin 152’sinin ise KKTC üzerinden Güney Kıbrıs’a gittiğini ileri süren gazete, KKTC üzerinden Güney Kıbrıs’a giden sığınmacıların sayısının geçen yıla arttığını öne sürdü.

Haberde Güney Kıbrıs’a deniz yoluyla giden 2 bin 852’i sığınmacının 780’inin reşit olmadığı da belirtildi.

Bu yıl ülkelerine geri dönüş yapan sığınmacıların sayısının 3 bin 371, geçen yıl ise 2 bin 500 olduğunu kaydeden Zenios, bu yıl ülkelerine geri dönüş yapanların 817’isinin zorunlu olduğuna işaret etti.

Rum Yönetimi makamlarının bu yıl 16 Nisan tarihine kadar 51 durumla ilgili olarak 77 insan kaçakçısını tutukladığını da yazan gazete, haberinin devamında Europol’a bağlı Avrupa Göçmen Kaçakçılığı Merkezi Müdürü (EMSC) Seweryn Stopa’nın Güney Kıbrıs ziyaretine de yer verdi.

Gazeteye göre Stopa açıklamasında Rum Yönetimi’nin sığınmacılar konusundaki çabalarına katkıda bulunmanın görevleri olduğunu dile getirdi.