-Birinci gün Gazimağusa’da

ASBÜ KKTC Rektörlüğü ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nden verilen bilgiye göre, sempozyumun birinci günü 7 Kasım’da Gazimağusa’da Bilal Ağa Kültür Merkezi’nde yapılacak.

10.00-11.30 saatleri arasındaki protokol konuşmalarının ardından resepsiyona geçilecek. İlk gün oturumlar saat 12.30’da başlayacak ve 17.00’ye kadar devam edecek. Sempozyuma girişler Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Futbol Sahası yanında yer alan Maraş giriş kapısından yapılacak.

18 bilim insanının sunum yapacağı sempozyumda, Kıbrıs Türk Vakıfları ile ilgili meseleler, başta uluslararası hukuk, uluslararası ilişkiler, vakıf hukuku, İslâm hukuku ve vakıflar tarihi açısından hem hukukî hem de disiplinler arası bakış açısıyla 21’inci yüzyılın yükselen dünya değerlerine göre yeniden ele alınmaya ve yeni bilimsel veriler ortaya koyulmaya çalışılacak.

-İkinci gün Lefkoşa’da

Sempozyumun ikinci günü 8 Kasım’da Lefkoşa Bedesten’de yapılacak. 9.30-16.30 saatleri arasındaki oturumlarda, Kıbrıs Türk Evkafı ile ilgili konular tartışılmaya devam edecek.

Sempozyuma tüm halk davet edildi.