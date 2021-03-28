Lefkoşa’nın Güneyinde büyük bir barışçıl protesto yürüyüşü düzenlendi

Yürüyüşe katılanların üzerlerinde sağlık, pandemi, polis şiddeti konulu pankartlar taşıdıklarını ve sloganlar attıklarını bildiren Rum haber kaynakları, yürüyüşün İçişleri Bakanlığı’ndan Rum Başkanlık Sarayı’na doğru gerçekleştirildiğini kaydetti.

Katılımcıların polis baskısı, hükümet yolsuzluğu, bölücü ve ırkçı politikalar aynı zamanda pandeminin başarısız bir şekilde yönetilmesine karşı sokaklara döküldüklerini belirttikleri, aynı zamanda mültecilerin geçişlerinin kısıtlanması için Astromerit bölgesindeki sınır hattına dikenli tel döşenmesine atıfta bulundukları da kaydedildi.