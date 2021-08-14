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Guterres Liderlerle ortak görüşme planlıyor

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in BM Genel Kurulu çalışmalarının hemen ardından Kıbrıs’taki liderlerle New York’ta ortak bir görüşme yapmayı planladığı belirtildi. 

14 Ağustos 2021 Cumartesi 11:00
Guterres Liderlerle ortak görüşme planlıyor

Fileleftheros gazetesi “Yeni Bir Ortak Açıklama İstiyorlar-Tatar-Anastasiadis’in Guterrs ile Görüşmesi 28 Veya 29 Eylül’de Düşünülüyor” başlıklı haberinde Birleşmiş Milletler’in esas isteğinin,Kıbrıs’taki iki lider tarafından ortak bir açıklamanın benimsenmesi olduğunu, bu gidişat için de çalışılmaya başlandığını yazdı.
BM Genel Sekreterinin Kıbrıs için atadığı geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un Ağustos ayı sonunda Kıbrıs’a yapacağı ziyarette istenen unsurun da ortak açıklama niyeti olduğunu yazan gazete, bilgilere atıfta bulunarak BM Genel Sekreteri’nin, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile görüşmesiyle ilgili takvimde iki tarih bulunduğunu belirtti. 
Gazete yine bilgilere atıfta bulunarak Guterres’in, BM Genel Kurul çalışmalarının hemen ardındaki hafta içerisinde liderlerle ortak bir görüşme yapmak istediğini yazdı.
Ortak görüşme tarihinin 28 ya da 29 Eylül olarak düşünüldüğünü yazan gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, BM Genel Kurul çalışmalarının başlayacağı 22 Eylül’de New York’ta olacağını, Anastasiadis’in New York’tan ilk başta 28 Eylül’de ayrılmasının düşünüldüğünü ancak bunun 29 Eylül’e kaymasının ihtimal dışı olmadığını belirtti. 
Gazete haberinde, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs için atadığı geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un Ağustos ayı sonunda Kıbrıs’a geleceğini de anımsatırken Lute’un, her iki tarafla, Kıbrıs sorununa ilişkin BM’nin ortaya koyduğu hedefleri ele alacağını yazdı.

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Bu hedeflerin, BM Genel Kurul çalışmalarının hemen ardından liderlerle ortak bir görüşme yapılması, mümkün olması ve zeminin bulunması durumunda bu görüşmeye, Cenevre’deki 5+1 formatında, garantör ülkelerin de katılması, 5+1 şeklindeki bir görüşmeden müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik ortak bir açıklamanın ortaya çıkması şeklinde olduğun yazan gazete, New York’ta şu anda sorununun müzakerelerin yeniden başlaması olduğu şeklinde bir değerlendirme yapıldığını belirtti. 
Habere göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in BM Genel Sekreteri ile yapacakları 2+1  şeklindeki görüşmeden beklentinin, müzakerelerin sonraki seyri için iyi bir temeli oluşturan 2014 yılındaki açıklama prototipinde bir ortak açıklama üzerinde uzlaşılması olduğunu belirten gazete, ortak bir açıklamanın yapılmasının başarılmamasını durumunda ise Genel Sekreter tarafından, müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin başlangıç noktasını teşkil edecek resmi bir açıklamanın yapılabileceğinden de söz etti.
Habere göre Lute önümüzdeki dönmede, Genel Sekreter’in liderlerle ortak bir görüşme gerçekleştirmesinin ötesinde, Kıbrıs sorunundaki tüm sürece ivme kazandıracak özlü bir sonucun ortaya çıkması için bu konular üzerinde çalışacak.
Lute’un Ağustos ayı sonundaki misyonu Tatar-Anastasiadis görüşmesini ve bu görüşmenin içeriğini kesinleştirmek olacak.
Gazete BM Genel Sekreteri’nin liderlerle birlikte olmak istemediğini, bu görüşmede bir sonucun ve bundan sonraki sürecin belirlenmesini istediğini, bu nedenden dolayı Lute’un Kıbrıs’taki ziyaretinden ortak bir açıklamanın içeriğinin görüşülmesine başlanmasının ihtimal dışı olmadığını da yazdı.
 

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Son Güncelleme: 14.08.2021 11:32
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