Güney Kıbrıs’ta aşılama devam ediyor

Rum haber kaynakları, Güney Kıbrıs’ta korona virüsle mücadele kapsamında yürütülen aşı çalışmaları çerçevesinde, 16 ile 17 yaşlarındaki gençlerin aşılanmasına başlanması kararı alındığını bildirdiler.

Habere göre, yaşları 16 ile17 olan gençler, ailelerinin yazılı onayının ardından 30 Haziran Çarşamba gününden itibaren aşı randevu portalından randevu alabilecekler.





