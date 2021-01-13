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Güney'den ilk parti olarak 2000 kadar Pfizer aşısı gelecek

Güney Kıbrıs'ın, Avrupa Birliği (AB)'den tedarik ettiği ve Kıbrıslı Türklere de vereceğini taahhüt ettiği koronavirüs aşılarının nasıl ve ne şekilde sevk edileceğiyle ilgili belirsizliğin 2-3 gün içinde çözülmesinin beklendiği öğrenildi.

13 Ocak 2021 Çarşamba 14:54
Güney'den ilk parti olarak 2000 kadar Pfizer aşısı gelecek
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Kıbrıslı Türklere gönderilecek olan aşıların ilk partisinin Pfizer'in ürettiği aşılardan yaklaşık 2000 adet kadar olacağı ve çok kısa zaman içinde gönderileceği belirtilirken, bunun için kesin bir tarih verilmedi.

Ancak Rum Sağlık Bakanlığının konuyla ilgili çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüğü ve aşıların sevkiyatıyla ilgili belirsizliğin 2-3 gün içinde çözülmesinin beklendiği,  ilk parti aşının çok yakın bir zamanda Kıbrıs Türk yetkililerine teslim edileceği ifade edildi..

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Geçtiğimiz hafta Pfizer aşılarının kullanımı ve muhafazası konusunda bir yetkili kuzeye geçerek ilgili hususta eğitim verdi..

Aralık ayı başında aşılarla ilgili açıklama yapan Kıbrıs Cumhuriyeti yetkilileri, AB'den 1.4 milyon doz kadar aşı sipariş ettiklerini belirtmiş ve bu aşıların yaklaşık 140 bin adetinin Kıbrıslı Türklere gönderileceğini açıklamıştı.

Öte yandan Güney Kıbrıs'ın 27 Aralık 2020 günü başlayan aşılama kampanyası da sürüyor.

10 Ocak gününe kadar yaklaşık 7 bin kişiyi aşılayan Kıbrıs Cumhuriyeti bu süre zarfında nüfusunun her 100 kişisinden 0.69'unu aşılayarak, oransal olarak 27 AB ülkesi arasında 8.sırada yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs Pfizer AşısıGüneyden Kuzeye Aşı
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