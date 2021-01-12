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Güney'deki mülteci kampında çıkan olayda 35 kişi yaralandı

Güney'de bulunan Purnara Mülteci Kampı’nda 600 kişinin karıştığı olayda 35 mülteci yaralandı.

12 Ocak 2021 Salı 11:30
Güney'deki mülteci kampında çıkan olayda 35 kişi yaralandı
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Güney Kıbrıs'ta, Koçinotrimitya köyünde bulunan Purnara Mülteci Kampı’nda dün gece saat 23.00 sularında mülteciler arasında kavga çıktığı ve yaklaşık 600 mültecinin karıştığı olaylarda 35 kişinin yaralandığı bildirildi.

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Rum haber kaynakları, çıkış sebebi henüz belli olmayan kavgada mültecilerin birbirlerine taş ve demir levyelerle saldırdıklarını; ayrıca kamp içerisindeki telleri de söktüklerini duyurdu.

Polisin müdahale ettiği olaylarda 35 mülteci yaralanırken, mültecilerden 24’ü Lefkoşa Rum Genel Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs Mülteci Kampında OlayPurnara Mülteci Kampı
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