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DİSİ Partisi Maraş Konusundaki Girişimlerini Sürdürüyor

Güney Kıbrıs’taki DİSİ Partisinin Başkanı Averof Neofitu “Maraş için ellerinden geleni yapacaklarını” öne sürdü.

25 Eylül 2020 Cuma 11:25
DİSİ Partisi Maraş Konusundaki Girişimlerini Sürdürüyor
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: Güney Kıbrıs’taki DİSİ Partisinin Başkanı Averof Neofitu “Maraş için ellerinden geleni yapacaklarını” öne sürdü.
DİSİ Başkanı Neofitu’nun kapalı bölge Maraş’la ilgili inisiyatifi çerçevesinde gerçekleştirdiği temaslarını sürdürdüğünü yazan Fileleftheros gazetesi, Neofitu’nun dün bir kez daha, DİSİ partisinin “Ankara’nın, Maraş’ın yerleşime açılması aracılığıyla, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin müzakerelerin yeniden başlamasıyla ilgili yeni çabayı sabote etmesine dair herhangi bir eylemine karşı olduğunu” söylediğini iletti.
Habere göre “Konstantiya-Ammohostu” Metropoliti Vasilios’la dün yaptığı görüşmenin ardından açıklamada bulunan Neofitu, “Türkiye’nin Maraş’ın yerleşime açılmasına dair ileri sürülen tehditleri” konusundaki temasları çerçevesinde, DİSİ partisi olarak “Maraş’ı savunacaklarını ve Maraş’ın yerleşime açılmasına dair Türk planlarının geçerli olmaması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını” iddia etti.
Ankara’nın Maraş’ın yerleşime açılması aracılığıyla ne istediğinin apaçık ortada olduğunu da ileri süren Neofitu, bunun özlü müzakerelerin yeniden başlama çabasını sabote etmek olduğu iddiasında bulundu.
Neofitu, kendilerinin Kıbrıs sorununun kapsamlı, adil çözümünü istediklerini de sözlerine ekledi.
Gazete aynı haberinin içerisinde Vatandaşlar İttifakı ile Dayanışma Hareketinin açıklamasına da yer verdi.
Buna göre Rum Yönetiminin AB Dış İlişkiler Konseyindeki tezini desteklediğini dile getiren Vatandaşlar İttifakı, Rum Dışişleri Bakanının AB Dış İlişkiler Konseyinde takındığı tavrın uygun olduğunu ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in de benzer şekilde devam etmesini beklediklerini dile getirdi.
Anastasiadis’in gerektiği gibi davranması ve maruz kalması beklenen baskılara boyun eğmemesi gerektiğini iddia eden Vatandaşlar İttifakı “yaptırımların, Erdoğan’ı uysallaştırabilecek tek yol olduğunu” ileri sürdü.

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Dayanışma Hareketi de konuyla ilgili açıklamasında, AB’nin Türkiye’ye yaptırım uygulamayıp Belarus’a yaptırım uygulamakla, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e, iki ülke karşısındaki yaptırımlar arasında bağlantılı kurulmasında ısrar etmemesi için baskı yapmak için, her türlü hile ve şantajı planladığını iddia etti.
SÖZDE “MARAŞ BELEDİYESİ” İNGİLİZ YÜKSEK KOMİSERLİĞİYLE BİR ARAYA GELDİ
Gazete bir başka haberinde de, sözde “Maraş Belediyesinin” İngiliz Yüksek Komiserliği Politik Büro Başkanı Sam Morgan’la yaptığı görüşmeye yer verdi.
Gazete, “belediyeden” yapılan açıklamaya göre, İngiliz yetkilinin “Maraş’ın iadesinin, Büyük Britanya’nın da benimsediği ve desteklediği BM Güvenlik Konseyinin bağlayıcı kararlarıyla mühürlenmiş olduğunu” söylediğini iletti.
İngiliz yetkilinin “Kıbrıs sorununa kapsamlı bir çözüm bulunması için müzakerelerin yeniden başlamasına destek belirttiği” de belirtildi.
Sözde “Maraş Belediyesi” ise görüşmede İngiliz yetkiliye “Türkiye’nin Kıbrıs’ta Maraş’ın yerleşime açılmasına ilişkin yasadışı faaliyetleri konusundaki endişelerini” ileterek, İngiliz diplomattan “ülkesinin BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi olarak, BM kararlarının uygulanması ve Türkiye’nin Kıbrıs’taki yasadışı niyetlerinin önlenmesi için müdahalede bulunmasını” istedi.
Sözde “Maraş Belediye” başkanının görüşmede Morgan’a, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e gönderdiği mektubun kopyasını verdiği de ifade edildi.
(İY/ŞEB)                               
 

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Son Güncelleme: 25.09.2020 11:36
Anahtar Kelimeler:
: Güney Kıbrıstaki DİSİ Partisinin Başkanı Averof Neofitu
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