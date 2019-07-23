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BM Barış Gücü karar taslağını “iyileştirme” çabalarında zorluklar

BM Barış Gücü karar taslağını “iyileştirme” çabalarında zorluklar

23 Temmuz 2019 Salı 08:12
BM Barış Gücü karar taslağını “iyileştirme” çabalarında zorluklar

BM Güvenlik Konseyi’ndeki, BM Barış Gücü ile ilgili nihai karar metninin şekillenmesine dönük istişareler ve BM’deki Rum Daimi Temsilciliği’nin, karar metnindeki iki ifadeyi değiştirtmek,  karar taslağının söyleminde de “iyileştirmeler” yapılmasını sağlamak yönündeki çabaları dün de devam etti.

Fileleftheros diplomatik kaynaklarını adres gösterdiği New York çıkışlı haberinde, “Güvenlik Konseyi’nin bazı daimi üyelerinin Rum tezlerine geleneksel desteklerinin devam etmesine rağmen ciddi zorluklar saptandığını” vurguladı.

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Habere göre BM Genel Sekreteri’nin  son raporunda önerdiği mekanizmalar (örneğin, bilgi teatisi, sorunların çözümü, gerilimlerden kaçınma), sadece askerî konulara dair mekanizmaları kapsamaması, siyasi gibi diğer alanlara da yayılarak KKTC’nin yapılarını siyasi açıdan yükseltmek istenmesi nedeniyle,  Rum tarafı için önemli baskı unsuru addediliyor. BM’deki Rum Daimi Temsilciliği buna karşı argüman olarak teknik komitelerin rolü ve işleyişini ortaya koyuyor. 

Haberde İngiltere tarafından yazılan karar taslağındaki gerek mekanizmalar yaratılması ifadeleri gerekse diğer noktalar aracılığıyla  BM Barış Gücü’nün işleyişinin Kıbrıs sorununun çözümüne dair siyasi prosedüre daha da bağlanmaya çalışılarak, Barış Gücü’nün geleceğine aşamalı olarak zaman sınırı konulmaya çalışıldığı kaydedildi.

Gazete “Güvenlik Konseyi’nin, Kıbrıs’ın tezlerini destekleyen daimi üyeleri bile, Kıbrıs’taki Barış Gücü’nün görev süresinin 6 ay daha uzatılması onaylanacağına göre diğer meseleler (buna) bağlı algılandığını düşünüyor ve bu şekilde BM Barış Gücü ve Kıbrıs sorunuyla ilgili çerçevenin ‘aşamalı olarak dönüşmesini’ damgalıyorlar” ifadesini kullandı.

Son Güncelleme: 23.07.2019 11:46
Anahtar Kelimeler:
BM Barış Gücü Karar Taslağı
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