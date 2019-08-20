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AKEL-DİKO, Anastasiadis’i indirmek için ittifak arayışında

AKEL liderliğinin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve DİSİ’nin karşısındaki cepheyi genişletecek, Anastasiadis’i Rum Yönetimi Başkanlığı’ndan indirmeye ve devamında DİSİ’yi muhalefete düşürmeye muktedir müttefikler aramakta olduğu, bu maksatla AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’la iki görüşme yaptığı haber verildi.

AKEL-DİKO, Anastasiadis’i indirmek için ittifak arayışında

AKEL liderliğinin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve DİSİ’nin karşısındaki cepheyi genişletecek, Anastasiadis’i Rum Yönetimi Başkanlığı’ndan indirmeye ve devamında DİSİ’yi muhalefete düşürmeye muktedir müttefikler aramakta olduğu, bu maksatla AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’la iki görüşme yaptığı haber verildi.

20 Ağustos 2019 Salı 07:46
AKEL-DİKO, Anastasiadis’i indirmek için ittifak arayışında

AKEL liderliğinin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve DİSİ’nin karşısındaki cepheyi genişletecek, Anastasiadis’i Rum Yönetimi Başkanlığı’ndan indirmeye ve devamında DİSİ’yi muhalefete düşürmeye muktedir müttefikler aramakta olduğu, bu maksatla AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’la iki görüşme yaptığı haber verildi.

Fileleftheros’un “Ortak Rota Arıyorlar… Andros Kiprianu ve Nikolas Papadopulos İki Kez Baş Başa Görüştü… AKEL’in Ana Hedefi Anastasiadis’i Başkanlıktan Uzaklaştırmak” başlık ve spotlarıyla aktardığı habere göre, son dönemde bu çerçevede Kiprianu ile Papadopulos iki kez baş başa görüştü.

İki parti ilk aşamada, aralarında istikrarlı bir iletişim kanalı oluşturmanın ve ikinci aşamada da Kıbrıs sorunu, Anastasiadis’in “milli dava”yı nasıl yönettiği, inisiyatifleri ile çeşitli çevrelere verdiği mesajlar, yabancı ve diğer unsurlardan ‘ciro’ edilenler ile ekonomi ve gündelik hayatla ilgili geniş konu yelpazesinde güçlerini birleştirmenin yollarını arıyor.

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Partiler aralarında istikrarlı iletişim kanalı kurma niyeti var ancak bu temasların sorunsuz olmadığını da teslim ediyorlar ve Kıbrıs sorunundaki görüşleri arasındaki uçurumdan, bir zamanlar aralarında var olan siyasi-ideolojik anlaşmazlıklarından kaynaklı bir dizi başka konudaki en küçük yakınlaşmaya kadar not ediyorlar.

Parti kaynakları bu aşamada bu hareketin AKEL’in de DİKO’nun da işine gelmekte olduğunu belirtiyor. Kiprianu ile Papadopulos arasında gerçekleşen iki görüşmede, Anastasiadis’in siyasi parti başkanlarını bilgilendirmesinden başlayarak Kıbrıs sorununa dair yorum ve değerlendirmeler yapıldı.

Simerini gazetesinin, 2023 başkanlık seçimleri ile alakalandırarak perde önüne getirdiği bu görüşmeleri AKEL, milletvekili ve politbüro üyesi Eleni Mavru’nun dünkü açıklaması ile doğruladı. AKEL’in, Kıbrıs sorunu, ekonomi v.b. konularını diğer partilerle rutin olarak görüşmek istediğini ancak henüz çok uzak olan başkanlık seçimlerini görüşmediğini söyleyen Mavru, “Elbette, bu temaslarda hedefimiz Sayın Anastasiadis’in ve DİSİ’nin iktidardan uzaklaştırılmasıdır. Bu hedefin nasıl başarılacağına zamanı geldiğinde ve gerçek siyasi konjonktürler temelinde bakacağız” dedi.

Gazete DİKO’nun beklentisini düşük tutmakla birlikte Kiprianu-Papadopulos görüşmelerinin basına yansımasından hiç rahatsız olmadığına dikkat çekti ancak Kıbrıs sorununda iki partiyi ayıran anlaşmazlıkları küçümsemediğini, özellikle de Anastasiadis şu veya bu şekilde çözüm sürecini başlattığında AKEL’in nasıl hareket edeceğinden emin olmadığına işaret etti.

Son Güncelleme: 20.08.2019 13:07
Anahtar Kelimeler:
Akel-dikoAnastasiadis
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