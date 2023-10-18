Güney Kıbrıs ile Hırvatistan arasında dün çifte vergilendirmeden kaçınma anlaşması imzalandığı bildirildi.
Haravgi gazetesinde yer alan Maliye Bakanlığı açıklamasına göre anlaşmanın Lüksemburg’da, Maliye Bakanları Konseyi toplantısı çerçevesinde imzalandığını yazdı.
Gazete, anlaşmaya Rum Maliye Bakanı Makis Keravnos ile Hırvatistanlı mevkidaşı Marko Primorac’ın imza koyduğunu kaydetti.
Haberde, söz konusu anlaşmanın, 1985 yılında Güney Kıbrıs ile Yugoslavya Devleti arasında imzalanan anlaşmanın güncellemesi olduğu ifade edildi.