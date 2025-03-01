Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) ile ABD silahlı kuvvetleri arasında özel harekatların planlanması ve yürütülmesi amacıyla “Proteas-04” kod adlı fiili bir ortak askeri tatbikat gerçekleştirildiği haber verildi.

Tatbikatın bir kısmını RMMO Komutanı, Korgeneral Yorgos Cicikostas ile ABD’nin Kıbrıs Büyükelçisi Julie Fisher’in de izlediğini bildiren “Sigmalive” haber sitesi, tatbikatın iki ülke arasındaki ikili savunma iş birliği programı kapsamında 17-28 Şubat tarihleri arasında icra edildiğini kaydetti.

Su altı patlayıcı yerleştirme ve hedefe saldırı konusunda eğitimin yanı sıra düşman kıyılarına çıkış prosedürlerinin uygulanmasına özellikle vurgu yapan çeşitli özel harekât senaryolarını içeren tatbikatın, bunların planlanması ve uygulanması konusunda anlaşma, bilgi alışverişi ve birlikte çalışabilirlik düzeyinin artırılmasına katkıda bulunduğu da ifade edildi.