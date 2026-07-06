Cyprus Mail'de yer alan habere göre 47 yaşındaki Kıbrıslı Türk kimliği henüz belirlenmemiş bir grubun saldırısına uğradı.

Kişi, olayla ilgili haber alan polis tarafından Ayia Napa'daki bir caddede yaralı şekilde sabah saat 6.00 civarında bulundu.

Önce bölgedeki genel hastaneye götürülen Kıbrıslı Türk'ün beyin kanaması geçirdiği ve kafatasında çatlak olduğu tespit edildi.

Yaralarının ciddiyeti nedeniyle entübe edilen kişi Lefkoşa Genel Hastanesine sevk edildi.

Polis, 47 yaşındaki kişinin kimliği belirsiz bir grup tarafından saldırıya uğradığını gösteren ifadeler aldıklarını açıkladı.