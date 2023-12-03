GÜNEY AFRİKA'DAN GELEN ACI HABER HERKESİ YASA BOĞDU

Ergün Yahat

Kredi kartını vermediği gerekçesiyle eşini darp etti Kredi kartını vermediği gerekçesiyle eşini darp etti

Aslen Kıbrıs Gemikonağı'nda ikamet ve Güney Afrika''da okuyan Peral Çoşkun (15)'in ani ölümü başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.