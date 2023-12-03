GÜNEY AFRİKA'DAN GELEN ACI HABER HERKESİ YASA BOĞDU
Ergün Yahat
Aslen Kıbrıs Gemikonağı'nda ikamet ve Güney Afrika''da okuyan Peral Çoşkun (15)'in ani ölümü başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.
GÜNEY AFRİKA'DAN GELEN ACI HABER HERKESİ YASA BOĞDU
Ergün Yahat
Aslen Kıbrıs Gemikonağı'nda ikamet ve Güney Afrika''da okuyan Peral Çoşkun (15)'in ani ölümü başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.
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