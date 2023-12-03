GÜNEY AFRİKA'DAN GELEN ACI HABER HERKESİ YASA BOĞDU

Ergün Yahat

Aslen Kıbrıs Gemikonağı'nda ikamet ve Güney Afrika''da okuyan Peral Çoşkun (15)'in ani ölümü başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.