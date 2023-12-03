LAÜ Akademisyeni Alptuğ, “Fizyoterapi: Bedensel Engellilerde Yaşam Kalitesini Artıran Yol”

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Beraat Alptuğ, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” kapsamında açıklamalarda bulundu.

“Bedensel engelli, vücutta herhangi bir nedenle meydana gelen bir hasar veya fonksiyon kaybı sonucu kişinin fiziksel yeteneklerinin sınırlı olduğu durumu ifade eder. Bu engel, doğuştan gelen bir durum olabilir ya da bir kazanın, hastalığın veya diğer faktörlerin neden olduğu sonradan ortaya çıkmış bir durum da olabilir. Bedensel engeller, kişinin hareket ile ilgili fiziksel aktivitelerde kısıtlılıklara neden olabilir” diyerek sözlerine başlayan Alptuğ, “Bedensel engellilik, geniş bir yelpazede olabilir ve bireyden bireye değişebilir. Engelin türüne ve derecesine bağlı olarak, bireylerin günlük yaşam aktivitelerini sürdürme, eğitim alma, çalışma ve sosyal etkileşim gibi alanlarda destek ya da uyum sağlamaları gerekebilir” dedi.

Alptuğ sözlerinin devamında şunlara değindi; “Bedensel engelli bireyler, yaşamları boyunca karşılaştıkları fiziksel zorlukları aşmak ve günlük aktivitelerini daha bağımsız bir şekilde gerçekleştirebilmek için çeşitli rehabilitasyon yöntemlerinden faydalanırlar. Fizyoterapi, bu bağlamda bedensel engellilere yönelik önemli bir tedavi ve destek aracıdır. Bedensel engelli bireylerin hayat kalitesini artırmak, fonksiyonel bağımsızlıklarını geliştirmek ve günlük yaşamlarını daha etkili bir şekilde sürdürebilmelerini sağlamak için fizyoterapi, multidisipliner bir yaklaşımla uygulanır. Fizyoterapinin temel amacı, bireyin vücut hareketliliğini, kas kuvvetini, esnekliğini ve koordinasyonunu geliştirmektir. Bu amaç doğrultusunda, fizyoterapistler öncelikle bireyin özel durumunu değerlendirir ve ona özgü bir tedavi planı oluştururlar. Bu plan genellikle egzersiz programları, manuel terapi, cihaz kullanımı, postür eğitimi ve diğer rehabilitasyon tekniklerini içerir. Bunun dışında bedensel engelli bir çocuğa sahip aileye eğitim vererek hem engelli bireyin kendisinin hem de diğer aile üyelerinin bu durumla başa çıkabilmesini ve destek olabilmesini amaçlar.

Fizyoterapi, bedensel engelliler için farklı avantajlar sunar;

· Birincil olarak, fiziksel fonksiyonlarda artış sağlayarak bireyin bağımsızlığını destekler. Engelli bireylerin günlük yaşam aktivitelerini daha etkili bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanmış egzersizler, kas gücü ve esneklik artırıcı tekniklerle birleştirilir.

· İkinci olarak, fizyoterapi, ağrı yönetimi konusunda da önemli bir rol oynar. Bedensel engellilik genellikle ağrı şikayetleri olması durumunda fizyoterapistler, bu ağrıları hafifletmek veya kontrol altına almak için özel tedavi planları uygularlar. Bu, bireyin yaşam kalitesini artırarak günlük aktiviteleri daha konforlu ve ağrısız bir şekilde sürdürmelerine yardımcı olabilir.

· Üçüncü olarak, fizyoterapi, bedensel engelli bireylerin genel sağlıklarını destekler. Hareket etme kabiliyetini artırmak, dolaşım sistemini iyileştirmek ve solunum fonksiyonlarını optimize etmek, bireyin genel sağlığını olumlu bir şekilde etkiler. Bu da hastalıklara karşı direnci artırabilir ve yaşam beklentisini olumlu yönde etkileyebilir.

Alptuğ sonuç olarak, “Fizyoterapi, bedensel engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmak ve günlük yaşamlarını daha bağımsız bir şekilde sürdürebilmelerini sağlamak için önemli bir rehabilitasyon aracıdır. Uzman fizyoterapistlerin rehberliğinde uygulanan özel tedavi planları, bireylerin potansiyellerini maksimum düzeyde kullanmalarına yardımcı olabilir ve onları topluma daha etkin bir şekilde entegre etmelerine destek olabilir” diyerek sözlerini sonlandırdı.