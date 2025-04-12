Güney Afrika polisinden yapılan açıklamaya göre, Gqeberha şehrindeki Motherwell Fellowship Baptist Kilisesi'ni basan silahlı ve maskeli 4 soyguncu, burada vaaz verdiği sırada ABD'li misyoner Josh Sullivan'ı (45) kaçırdı.

Kilise cemaatinden 2 kişinin telefonlarını da gasbeden saldırganlar, Sullvian'ın aracını da çalarak kaçtı.

Sullvian'ın aracı, kısa süre sonra kilisenin yakınlarında terk edilmiş bulundu.

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, Sullvian'ı kaçıranlar henüz fidye talebinde bulunmadı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, saldırganlar, 2018 yılından beri Güney Afrika'da misyonerlik faaliyeti yürüten Sullvian'ın kimliğini biliyordu.

Öte yandan, olay, Gqeberha kentinde bu hafta gerçekleşen üçüncü kaçırma vakası olarak kayıtlara geçti.

Hafta başında aynı bölgede bir Çin uyruklu, trafikte seyir halindeyken kimliği belirsiz kişilerce kaçırılmıştı.

Resmi verilere göre, Güney Afrika'da 2024'te 17 binden fazla kaçırma vakası meydana gelmişti.