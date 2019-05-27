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Ziya Emir Türkiye'nin Londra Büyükelçisi ile görüştü

Ziya Emir Türkiye'nin Londra Büyükelçisi ile görüştü

27 Mayıs 2019 Pazartesi 20:56
Ziya Emir Türkiye'nin Londra Büyükelçisi ile görüştü

ZİYA EMİR GROUP BAŞKANI EMİR,TÜRKİYE’NİN LONDRA BÜYÜKELÇİSİ ÜMİT YALÇIN’A NEZAKET ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRDİ, ÇALIŞMALARI HAKKINDA BİLGİ VERDİ..

KKTC’deki yatırımlarının ardından Londra’da da yeni atılımlar içerisinde olan Ziya Emir Group Başkanı,başarılı işadamı Ziya Emir, KKTC’deki medya çalışmalarını İngiltere’ye taşıyarak Londra Manşet adıyla haftalık bir gazeteyi yayın hayatına sokmuştu.

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Kısa sürede başarılı bir performans yakalayan gazete,özellikle Londra’da yaygın bir dağıtım ağıyla İngiltere'deki Türklerin evine girmeyi başardı. İngiltere’de yaşayan Türk toplumunun birlik ve beraberliğini sağlamayı hedefleyen Londra Manşet, gerek KKTC ve gerekse de Türkiye ile İngiltere arasında karşılıklı ticaret, kültür, spor ve sosyal ilişki ve aktivitelerin artmasını sağlayan yayınlar ve etkinlikler hedeflemektedir.

Ziya Emir Group Başkanı Emir bu konularda bilgi vermek üzere geçtiğimiz hafta TC Büyükelçisi Ümit Yalçın’ı ziyaret etti ve çalışmaları,hedefleri hakkında bilgi verdi. Emir’in ziyaretinden büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Büyükelçi Yalçın, Türk toplumunun birliği ve dayanışması için medyanın önemine dikkat çekerken, İngiltere ile Türkiye ve KKTC arasında köprü kurma görevine soyunan Emir’e teşekkür etti. Büyükelçi Yalçın Türk yatırımcıların İngiltere’de iş kurmalarının ve bunu geliştirmelerinin önemine değinirken, Türk Büyükelçiliğinin tüm birimleriyle Emir’e yardımcı olmaya hazır olduklarını da bildirdi.

Ziya Emir ise Büyükelçi Yalçın’ın misafirperverliğinin ve yakın ilgisinin kendisini daha da kamçıladığını ve yüreklendirdiğini bildirdi.

Son Güncelleme: 27.05.2019 22:51
Anahtar Kelimeler:
Ümit YalçınLondra BüyükelçisiLONDRA MANŞETKktcZiya Emir Group BaşkanıZiya EMİR
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