Ziya Emir Türkiye'nin Londra Büyükelçisi ile görüştü

ZİYA EMİR GROUP BAŞKANI EMİR,TÜRKİYE’NİN LONDRA BÜYÜKELÇİSİ ÜMİT YALÇIN’A NEZAKET ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRDİ, ÇALIŞMALARI HAKKINDA BİLGİ VERDİ..

KKTC’deki yatırımlarının ardından Londra’da da yeni atılımlar içerisinde olan Ziya Emir Group Başkanı,başarılı işadamı Ziya Emir, KKTC’deki medya çalışmalarını İngiltere’ye taşıyarak Londra Manşet adıyla haftalık bir gazeteyi yayın hayatına sokmuştu.

Ziya Emir Group Başkanı Emir bu konularda bilgi vermek üzere geçtiğimiz hafta TC Büyükelçisi Ümit Yalçın’ı ziyaret etti ve çalışmaları,hedefleri hakkında bilgi verdi. Emir’in ziyaretinden büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Büyükelçi Yalçın, Türk toplumunun birliği ve dayanışması için medyanın önemine dikkat çekerken, İngiltere ile Türkiye ve KKTC arasında köprü kurma görevine soyunan Emir’e teşekkür etti. Büyükelçi Yalçın Türk yatırımcıların İngiltere’de iş kurmalarının ve bunu geliştirmelerinin önemine değinirken, Türk Büyükelçiliğinin tüm birimleriyle Emir’e yardımcı olmaya hazır olduklarını da bildirdi.

Ziya Emir ise Büyükelçi Yalçın’ın misafirperverliğinin ve yakın ilgisinin kendisini daha da kamçıladığını ve yüreklendirdiğini bildirdi.