Ziya Emir: “Denktaş, her şeyden önce Kıbrıs Türk halkının haklarını koruyan bir anlayışa sahip"

BRT ekranlarında Levent Kutay’ın hazırlayıp sunduğu #burasıönemli adlı programa konuk olan iş insanı Ziya Emir, Bağımsız Aday Serdar Denktaş’ın yeni zamanların yeni siyasetçisi olduğuna vurgu yaparak, “Serdar Denktaş, doğruları sentezlediği bir siyaset anlayışına sahiptir” dedi.

Serdar Denktaş ’ın, her şeyden önce Kıbrıs Türk halkının haklarını koruyan bir anlayışa sahip olduğunu belirten Ziya Emir, “ Serdar Denktaş , ne aşırı sağcı, ne teslimiyetçi, ne de solcu kişiliğe sahip” ifadelerini kullandı.

“Serdar Denktaş, ne sağ partilerin ‘federasyon görüşmem’ tezini, ne de sol partilerin ‘tek alternatif federasyondur’ tezini kabul ediyor” diyen Emir, Denktaş’ın her iki kesimin de doğrularını alarak, Kıbrıslı Türklerin menfaatlerini koruyacak şekilde yapılacak anlaşmalarla, halkın haklarını savunmayı hedeflediğini ifade etti.