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Zeytin ağaçları cayır cayır yandı!

Tedbirsizlik yangını getirdi, 36 adet zeytin ağacı küle döndü.

16 Nisan 2022 Cumartesi 10:35
Zeytin ağaçları cayır cayır yandı!

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Yangınla ilgili polisten verilen bilgi şu şekilde:

15.04.2022 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Lefke’de, M.D.H.(E-45), Küçük Bilgi Mevkiinde bulunan bir şahsa ait zeytin bahçesi içerisinde bulunan kuru dalları yetkili makamdan izinli olarak yaktıktan sonra, ateşin tam olarak sönmesi için gerekli önleyici tedbiri almadığından dolayı ateşin kuru otlara sirayet etmesi sonucu 5 dönümlük arazi içerisinde bulunan kuru otlar ile 36 adet zeytin ağacı, damlama sulama lastikleri yanarak zarar gördü. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir. 

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