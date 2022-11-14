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Zanlılar 7 gün tutuklu kalacak!

14 Kasım 2022 Pazartesi 12:47
Zanlılar 7 gün tutuklu kalacak!

(Kamalı Haber) - Alayköy'de Narkotik polislerinin bir otopark içerisinde gerçekleştirdikleri "PARS" operasyonunda 1 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.
Mesele ile bağlantısı görülen zanlılar Ahmet Sinan Yaşar ve Müslüm Çoban tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kaan Kurtbir,
olayla ilgili olguları aktardı. Özder, 11 Kasım 2022 tarihinde saat 19:45’de Alayköy'de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis ekibi tarafından gerçekleştirilen "Pars" operasyonu sırasında şüpheli vaziyette görülen ND 961 plakalı aracın yanına kontrol amaçlı gidildiğinde aracın yanında bulunan huzurda bulunan zanlı Ahmet Sinan Yaşar’ın elinde bulunan üzerinde MYWAY yazılı siyah renk sırt çantası içerisinde 4 adet iç içe geçirilmiş vakkumlu vaziyette şeffaf naylon içerisinde yaklaşık 1 kilo ağırlığında ve yine ayni çanta içerisinde 3 ayrı şeffaf naylonda yaklaşık 100 Gram ağırlığında olmak üzere toplam 1.100 Gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı. Polis olayın akabinde zanlı Ahmet Sinan Yaşar ve araç içerisinde bulunan zanlı Müslüm Çoban suçüstü hali gereği makul güç kullanılarak tutuklandıklarını belirtti. Polis memuru Ozan Özder meselenin ciddi bir mesele olduğunu, aranan bir kişi ve alınması gereken ifadeler ile incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek zanlıların 7 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlıların soruşturma maksatlı 7 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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