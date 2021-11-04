Zamların ardı arkası kesilmiyor!

Tütün ürünlerine ortalama yüzde 11’lik zam geldi.

Yapılan zammın, market fiyatlarına bugün yansıdığı belirtildi...

Fırıncılar Birliği Başkanı, Çıralı Fırın Direktörü Ömer Çıralı, ekmeğe yapılan zamla ilgili Kıbrıs Postası’na konuştu.

Fırıncılar Birliği Başkanı, Çıralı Fırın Direktörü Ömer Çıralı En çok tüketilen ekmek türü olan somun ekmeğin satış fiyatının 4 TL’ye, dilimli köy ekmeği ve diyet ekmeğin fiyatının ise 10 TL'ye yükseleceğini ifade ederek, yüzde 25 civarı bir zam olacağını söyledi.

Farklı fırınların farklı fiyatlar da ortaya koyabileceğinin altını çizen Çıralı, hayat pahalılığı nedeniyle ekmek fiyatlarındaki artışın kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

“ZAM, PAZARTESİ GÜNÜNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK”

Fırıncılar Birliği Başkanı, Çıralı Fırın Direktörü Ömer Çıralı, yeni fiyatların 8 Kasım Pazartesi gününden itibaren geçerli olacağını söyledi.