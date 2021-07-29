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Zahra Sokak için yayalaştırma kararı yok, niyeti var

Lefkoşa’daki Zahra Sokak’ta dün yaşanan “yayalaştırma gerginliği”nin ardından, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Trafik Şube Sorumlusu Türkay Klermo, söz konusu sokakta Belediye’nin yayalaştırma niyeti olduğunu ancak henüz bu yönde bir karar olmadığını açıkladı. Klermo, dün akşam beş saatliğine yayalaştırma denemesi yapıldığını, ardından yolun yeniden trafiğe açıldığını kaydetti.

29 Temmuz 2021 Perşembe 12:30
Zahra Sokak için yayalaştırma kararı yok, niyeti var

LTB ekiplerinin dün akşam beş saatliğine deneme maksatlı olarak Zahra Sokağı trafiğe kapaması üzerine bazı vatandaşlar, araçlarını yol üzerine park ederek eylem yapmıştı.

Sokağın kapanmasına tepki gösteren vatandaşlar ile belediye görevlileri ve bölge esnafı arasında yaşanan gerginlik ise polisin olay yerine gitmesiyle sona ermişti.

Konuyla ilgili Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) bilgi veren LTB Trafik Şube Sorumlusu Türkay Klermo, tepki gösteren vatandaşların yolun kalıcı olarak araç trafiğine kapatıldığını sandığını belirterek, gerekli çalışmalar, düzenlemeler yapılmadan ve izinler alınmadan bir yolu trafiğe kapatmanın mümkün olmadığını söyledi.

“BELKİ ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE BİRKAÇ DENEME DAHA YAPACAĞIZ”

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Belediyenin Zahra Sokağı yayalaştırma niyeti olduğunu ve dün deneme ve gözlemleme maksatlı olarak beş saatliğine bunu uyguladığını aktaran Klermo, “Proje aşamasına gelindiğinde bu gözlemler kullanılacak. Belki önümüzdeki süreçte birkaç kez daha birkaç saatlik denemeler yapacağız. Dün yaşananların tekrar yaşanmaması adına bu sefer gerekli bilgilendirmeleri yapacağız” dedi.

Belediyenin Zahra Sokağı yayalaştırma niyeti olduğunu ancak yayalaştırılması yönünde herhangi bir karar olmadığını yineleyen Klermo şöyle konuştu:

“Zahra Sokağı’nın yayalaştırılması bir niyettir ve bu niyeti geliştiren de oradaki gelişimdir. Gençler oraya gidiyor, sokaktaki bar ve kafe sayısı ile populasyon arttı. O sokağın gidişatı budur. İstanbul’daki İstiklal Caddesi de araç trafiğine kapalıdır, şehrin yaşaması için bu damarlar şarttır.”

Zahra Sokağı’nda yol akışının ise 3 hafta önce alınan bir kararla değiştirildiğini belirten Klermo, sağ direksiyon araçlara ters olarak sağdan akan yol akışının artık soldan sağlandığını belirtti.

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Son Güncelleme: 29.07.2021 12:45
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