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YYK’da özel radyo ve televizyon kuruluşlarına yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı

05 Ocak 2023 Perşembe 16:50
YYK’da özel radyo ve televizyon kuruluşlarına yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı

 Yayın Yüksek Kurulu’nun (YYK) daveti üzerine, özel radyo ve televizyon kuruluşları bugün bir araya gelerek, lisans ve yayın izni konularını değerlendirdi.

YYK’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, YYK’da, özel radyo ve televizyon kuruluşlarına yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, televizyon kuruluşlarının karasal yayın lisansı bulunmaması ve yeniden düzenlenen yasa üzerinde duruldu.

YYK Başkanı Feyzi Hansel ile üyelerden Hüseyin Gürlek’in hazır bulunduğu toplantıya, radyo ve televizyon kuruluşlarının üst düzey yöneticileriyle temsilcileri katıldı.

YYK toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, ülkede yayın yapan televizyon kuruluşlarının karasal yayın lisansı bulunmaması nedeniyle karasal yayın lisansı başvurusu yapmaları konusu konuşuldu.

Toplantıda ayrıca yeni yürürlüğe giren Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları (Değişiklik) Yasası ve yasanın getirdiği muafiyetler hakkında bilgiler verildi.

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