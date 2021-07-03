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"Yüzyüze eğitim eylülde başlayacak"

Türkiye’den bugüne kadar  340 bin doz aşının  geldiğini ve 220 bin KKTC vatandaşının tek doz aşısının tamamlandığını belirten Başbakan Ersan Saner önümüzdeki haftadan itibaren, randevu sisteminin kaldırılacağını,  isteyen herkesin aşı olabileceğini açıkladı.

03 Temmuz 2021 Cumartesi 13:30
"Yüzyüze eğitim eylülde başlayacak"

Başbakan Ersan Saner, Güzelyurt bölgesini ziyaret etti. UBP Güzelyurt ilçe binasında vatandaşlar ve partililerle bir araya gelen Başbakan Ersan Saner’e, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, İçişleri Bakanı Kutlu Evren ve bakanlık bürokratları eşlik etti…. 

Başbakan Ersan Saner, yaptığı konuşmada hükümetin icraatları hakkında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından yaşanan hükümet kurma sürecine değinen Saner, KKTC’yi kuran ve yaşatan parti olarak, bunun gereğini yerine getirip pandemi sıkıntılarına rağmen icraat hükümetini kurduklarını anımsattı

 Bugüne kadar gelinen süreçte sıkıntı ve eksiklikler olmasına rağmen dünyadaki sağlık sistemleri ile ekonominin çöktüğü dönemde, ülkeyi bu noktada tutabilmenin başarı olduğunun altını çizen Saner, sağlık alanında elde edilen başarının ekonomik anlamda nasıl kazanıma dönüştürülebileceğinin çalışmaları içerisinde olduklarını söyledi. 

Başbakan Saner, ana vatan Türkiye’den 340 bin doz aşının ülkeye  geldiğini ve 220 bin KKTC vatandaşının tek doz aşısının tamamlandığını belirterek, önümüzdeki haftadan itibaren  her isteyenin aşı olabileceğini, randevu sisteminin kaldırıldığını açıkladı… 

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YÜZYÜZE EĞİTİM EYLÜLDE BAŞLAYACAK
 

Saner, toplumsal bulaşın olmaması, halkın bağışıklık oranının yükselmesi için yapılan çalışmalarla turizm ve yüksek öğrenimde ciddi veriler elde edileceğine vurgu yaparak, öğretmen ve turizm çalışanlarının aşılanmalarının tamamlanmasıyla, turizmde canlılığın artacağını ve eylül ayında yükseköğrenimde yüz yüze eğitimin başlayacağını kaydetti. 

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın uçuşlarda tarifeli seferleri sınırsız olarak açtığını ve şirketlerin ülkeye dilediği kadar sefer düzenleyebileceğini kaydeden Saner, tüm bunların yanında Türkiye desteğiyle altyapı yatırımları ve ihaleler ile KKTC ekonomisini ayağa kaldıracak hamlelerin yapıldığını belirtti. 
Başbakan Saner,  Güzelyurt’ta  tünelden çıkıştan 4 km’lik boru hattının tamamlanması,  ve  Güzelyurt Ovası’na yayılması ve Mesarya ayrımının yapılması için 100 milyon TL’lik ihalenin  Türkiye’de serbest bırakıldığı müjdesini vererek, portakalın dalında kalmaması, pazarlanması için yapılan katkılar ve arpa üreticilerine peşin ödemeler, temeli atılan yolların tamamlanması, hastane proje çalışmaları ve hibe destekleri konularında da bilgiler verdi. 

Covid- 19’la mücadele ederken ekonominin de dinamik olarak ayağa kalkması için çalıştıklarını vurgulayan Başbakan Saner, halkın refah ve mutluluğunun her şeyden önemli olduğuna işaret etti. 

Başbakan Saner, Kıbrıs konusunda ise Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın uluslararası tüm görüşmelerine tam anlamda destek verdiklerini belirterek, iki egemen eşit devlet temelinde çözüm arayışlarının süreceğini, KKTC halkının geleceğinin 53 yıl daha ipotek altına alınamayacağını söyledi. 
 


 

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Son Güncelleme: 03.07.2021 13:45
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