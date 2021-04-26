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Yuvalarda kalan çocukların resimlerinden oluşan 23 Nisan temalı sergi Bandabuliya’da açıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve SOS Çocuk Köyü Derneği işbirliğinde düzenlenen, kreş ve çocuk yuvalarında kalan çocukların resimlerinden oluşan 23 Nisan Temalı Resim Sergisi, Bandabuliya’da açıldı.

26 Nisan 2021 Pazartesi 11:15
Yuvalarda kalan çocukların resimlerinden oluşan 23 Nisan temalı sergi Bandabuliya’da açıldı
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında, Sosyal Hizmetler Dairesi himayesindeki Çağlayan Çocuk Yuvası, LTB El Ele Çocuk Kreşi ve SOS Çocuk Köyü’nde kalan çocukların 23 Nisan’la ilgili duygularını ifade ettikleri resimler yapmaları istendi ve çocuklara sahip olmak istedikleri birer hediye verildi.

Pandemi kuralları gereği çocukların yer alamadığı sergi açılışına,  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman,  LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Hüseyin Akcan ve SOS Çocuk Köyü Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Buğra Akter katıldı.

Sergi, 30 Nisan tarihine kadar izlenebilecek.

ÇAĞMAN

Bakan Çağman, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, kreş ve yuvalardaki çocuklar için, günün anlamı ile ilgili düşüncelerini yansıtmalarını ve bu sayede hayal ettikleri bir hediyeyi almalarını sağlayacak küçük bir organizasyon yapmak istediklerini söyledi.

“Cıvıl cıvıl, çocuk sesleriyle dolu bir açılış olmasını dilediğini ancak dönem nedeniyle mümkün olmadığını” ifade eden Çağman, LTB ve SOS ile işbirliği içerisinde, çocukların hayal güçlerini motive etmek, 23 Nisan’ın önemini kavratmak ve sanatı kullanarak hedeflerine ulaşabilmeyi ve fikirlerini yansıtabilmeyi amaçladıklarını belirtti ve katkı koyanlara teşekkür etti.

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HARMANCI

LTB Başkanı Harmancı, bu işbirliği sayesinde çocukların hayal dünyasını izleme şansı elde ettiklerini belirterek, “her koşulda hem kurumlar arasında işbirliğinde bulunmak hem de çocukların kendi bayramlarını doyasıya yaşayabilmelerine dair bir ışık verebilmek önemlidir” dedi.

Gelecek dönemlerde alanlarda, hep beraber kutlamayı umduğunu söyleyen Harmancı, işbirliği için Bakanlık’a ve SOS Yönetimi’ne teşekkür ederek, çocuklarını bayramını bir kez daha kutladı.

AKTER

SOS Yönetim Kurulu Başkanı Akter, Bakan’ın SOS Çocuk Köyü’ne ziyareti sırasında, çocukların ihtiyaçları için neler yapabileceklerini tartıştıklarını ve o esnada farkındalık yaratmak amacıyla böyle bir sergi fikrinin de ortaya çıktığını kaydetti ve  “Bu işbirliği ilk ve son olmayacaktır. Temennimiz, yalnız SOS çocuklarının değil, tüm çocukların bir gün değil, her gün bakılması ve gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasıdır” dedi.

AKCAN

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Akcan ise, “Güzel bir etkinliğe imza atıldı. Pandemi döneminde çocuklarımız kapalı kaldılar. Arzu ettikleri bir hediyeyi onlara bu sayede sunabildiysek, ne mutlu bizlere” diye konuştu.

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Son Güncelleme: 26.04.2021 11:58
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