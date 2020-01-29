Yol temizliği, çevre düzenlenmesi konusunda protokol imzalandı

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Değirmenlik Belediye Başkanlığı’nda gerçekleşen törende protokole Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ile Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler imza koydu.

Geçerliliği 10 yıl olan protokol,sınırları içerisinde bulunan tüm kavşakların, çemberlerin, orta refüjlerin (beton korkuluk), Lefkoşa - Gazimağusa ana yolunda bulunan Yonca Kavşağı adı ile bilinen alt ve üst geçidin etrafında bulunan bölgenin çevre temizliği, yeşillendirilmesi, çiçeklendirilmesi, ağaçlandırılması ve düzenlenmesini; Yonca Kavşağında bulunan üst geçidin her iki tarafına Bakanlığın uygun göreceği trafik güvenliğine katkı sağlayacak tabelaların konmasını içeriyor.