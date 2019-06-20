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YÖDAK görevden yine kaçacak mı?

YÖDAK görevden yine kaçacak mı?

20 Haziran 2019 Perşembe 16:45
YÖDAK görevden yine kaçacak mı?

YÖDAK GÖREVDEN YİNE KAÇACAK MI?

Akacan Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Sedef Altınbaş Akaçan ile Akacan Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Bulut Akacan’ın çek yasağına girmesi üzerine gözler YÖDAK’a çevrildi.

Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan vahim zarar zanlısı Bulut Akacan ve eşi Sedef Altınbaş Akacan’ın çek yasağına girmesi gündeme bomba gibi düşerken inşaat ve medya başta olmak üzere farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin akıbeti de merak konusu.

Bulut Akacan şirketlerinden ev alanların tapu sorunları yanında inşaatlara el konulması tehlikesi karşısında mağduriyetler yaşayacak olması ekonomik krizle mücadele eden ülkede ekonomiye yeni darbe vuracak.

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YÖDAK YASAYA UYMAMAYA DEVAM MI EDECEK?

Prof.Dr. Akile Büke başkanlığından YÖDAK Akademik kurulu tarafından başka bir işadamından satın aldığı üniversite izninin gereklerini yerine getirmeden ikinci üniversite izninin Bulut Akacan’a verilmesi skandalı çek yasağı haberi ile yine tartışılmaya başlandı.

Gazetemizin ısrarcı yayınları ile Bulut Akacan’a YÖDAK tarafından iki üniversite izni verilmesini önce yalanlayan sonra kabul eden YÖDAK Başkanı Prof.Dr. Akile Büke, her iki üniversitenin sahipleri görülen ve çek yasağına giren Bulut Akacan ve Sedef Altınbaş Akacan ile ilgili yükseköğretim yasasının ilgili maddesine göre üniversite izinlerini iptali yönünde irade gösterip gösteremeyeceği kamuoyu tarafından yakından takip edilmeye başlandı.

YÖDAK Akademik kurulunu da mercek altına alan geçmişteki skandal karar ile ilgili Bulut Akacan’ın YÖDAK Kurulundaki akıl hocası kim ve hangi kurul üyesi ile farklı ilişkiler içerisinde sorularını da gündeme getiren son olaydan sonra gözler YÖDAK ve Başkanı Prof. Dr. Akile Büke’ye çevrildi.

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