banner386
banner365
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Acı patlıcanı kırağı çalmaz
Acı patlıcanı kırağı çalmaz
Taşyapı cebini doldursun bizimkiler de taş yesin!
Taşyapı cebini doldursun bizimkiler de...
Medya nereye koşuyor?
Medya nereye koşuyor?
Aşılama tatilde ama test organizasyonu şahane!
Aşılama tatilde ama test organizasyonu...
banner376

YÖDAK'dan açıklama

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK), bu yıl itibarıyla beşi tam üyelik olmak üzere yedi uluslararası kalite denetim ve akreditasyon kuruluşuna üyeliği bulunduğunu bildirdi.

14 Haziran 2021 Pazartesi 12:00
YÖDAK'dan açıklama
banner337

YÖDAK’tan yapılan açıklamada, kurulun 2021 yılını “Yükseköğretimde Kurumsallaşma, Uluslararasılaşma ve Kalite Yılı” olarak ilan ettiği kaydedildi.

Açıklamada, YÖDAK’ın, 2017 yılında başlayan “KKTC Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi” dahilinde, Avrupa Birliği (AB) Koordinasyon Ofisi ve KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile yürüttüğü çalışmalarda, yasal çerçeve hazırlandığı ve Türkçe metnin www.yodak.gov.ct.tr adresinden yayınlandığı anımsatıldı.

banner341
2021 yılında AB projesi kapsamında AKTS ve diploma eki ile ilgili çalışmaların sonlandırılmasının beklendiği, YÖDAK ve MAB (Macaristan) arasında imzalanan anlaşma ile eğitim amaçlı personel değişim programının yürürlüğe konacağı açıklandı.

Açıklamada kurulun üyelikleri hakkında şu bilgiler verildi:

“YÖDAK 2007 yılından beridir katılımcı üye olarak bulunduğu ENQA’ya (European Association for Quality Assurance in HigherEducation) 4 Nisan 2021 tarihi itibarı ile tam üyelik prosedürünü başlatmış, bunun yanında 2007’den beridir tam üye olduğu INQAAHE (International Network for Quality Assurance Agencies in HigherEducation) ve UK NARIC, 2011’den beridir tam üye olduğu CEENQA (Central and Eastern European Network of Quality Assurance Agencies), IQA (Islamic Quality Assurance Agencies) ve 2021 yılında üyeliğe kabul edildiği CIQG (CHEA International Quality Group CIQG) ile uluslararasılaşma ve kalite çalışmalarını devam ettirirken, yine içinde bulunduğumuz 2021 yılında ECA (European Consortium for Accreditation)’nın çalışmalarında gözlemci üye sıfatı ile yer almıştır.”

banner360
Son Güncelleme: 14.06.2021 12:18
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arıklı: “3 bin 500 dolar civarında fakirleştik”
Arıklı: “3 bin 500 dolar civarında fakirleştik”
Haftalık hava tahmin raporu
Haftalık hava tahmin raporu
“Azerbaycan Türkçesinin Söz Dizimi” kitabı yayımlandı
“Azerbaycan Türkçesinin Söz Dizimi” kitabı yayımlandı
İstatistik Kurumu ile KTTO arasında işbirliği protokolü
İstatistik Kurumu ile KTTO arasında işbirliği protokolü
Kızılay’dan kan bağışına davet
Kızılay’dan kan bağışına davet
LTB “Merkez Lefkoşa” Çarşamba günü açılıyor
LTB “Merkez Lefkoşa” Çarşamba günü açılıyor
KIB-TEK'ten duyuru
KIB-TEK'ten duyuru
KAÜ Mezunlar Korteji düzenledi
KAÜ Mezunlar Korteji düzenledi
Ataoğlu'ndan turizm çalışanlarına güzel haber
Ataoğlu'ndan turizm çalışanlarına güzel haber
Kuzucuk köyü için patates don zararı askı listeleri hazırlandı
Kuzucuk köyü için patates don zararı askı listeleri hazırlandı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim