Yödak Başkanı Avcı bayram mesajı yayımladı

Avcı, mesajında, bayramların, dostluğun ve kardeşliğin, huzur ve mutluluğun hâkim olduğu özel günler olduğunu belirterek, şöyle dedi:

Bu yıl güzel bir tesadüfle dinimizin mübarek günlerinden Kurban Bayramı, milli egemenliğimizin ve varoluş mücadelemizin dönüm noktalarından biri olan 20 Temmuz 1974’ün yıldönümüne denk gelerek, aynı günde iki bayram birden kutlamamıza sebep olmuştur.

Tüm İslam Dünyasının Kurban Bayramı’nı kutluyor, bu bayramı huzur ve barış içinde kutlayabilmemiz için canlarını veren tüm şehitlerimizi de dualarımız ve saygı ile anıyoruz.”