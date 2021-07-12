Yetişkinler için hızlandırılmış İngilizce kursu

Girne Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 2 Temmuz 2021 Cuma günü Final Üniversitesinde gerçekleşen seviye tespit sınavının ardından 78 kursiyerin derslere başladığı kaydedildi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Final Üniversitesi ile işbirliğinde yetişkinler için gerçekleştirilecek kursların herkes için fırsat olduğunu, pandemi nedeniyle hem sosyal, kültürel hem de eğitim faaliyetlerine ara verilmesinin ardından, kentteki üniversiteler işbirliğiyle tüm topluma fayda sağlayacak bu gibi programların önemine işaret etti.

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen seviye tespit sınavında tüm kursiyerleri ziyaret eden Güngördü, dil öğrenmenin önemine işaret ederek, Turizm kenti Girne'de herkesin İngilizce bilmesinin önemli olduğunu vurgulayarak, kursiyerlere görecekleri kurs programı boyunca başarılar diledi.