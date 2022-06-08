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Yerel yönetimler mevzuatına ilişkin oluşturulan Geçici ve Özel Komite görüş ve önerileri dinledi

08 Haziran 2022 Çarşamba 17:25
Yerel yönetimler mevzuatına ilişkin oluşturulan Geçici ve Özel Komite görüş ve önerileri dinledi

Cumhuriyet Meclisi’nde Yerel Yönetimler Mevzuatına İlişkin Düzenlemeleri Hazırlamak ve Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite bugün toplanarak, görüş ve önerileri dinledi.

Meclisten yapılan açıklamaya göre Geçici ve Özel Komite, bugün saat 12.00’de Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Komite Başkanı Emrah Yeşilırmak başkanlığında toplandı.

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Açıklamada, Geçici ve Özel Komitenin, gündeminde bulunduğu üzere davetlilerin görüş ve önerilerini dinlediği, çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edeceği belirtildi.

Komite toplantısına davetli olarak, İçişleri Bakanlığı, Veteriner Dairesi, Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Çevre Koruma Dairesi, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, Çevre Mühendisleri Odası, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’ndan yetkililer ile Cittaslow Kıbrıs Bilim Kurulu Başkanı Azmi Öge katılarak konu ile ilgili görüş ve önerilerde bulundular.

Yeşilırmak başkanlığındaki komite toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Devrim Barçın, DP Milletvekili Serhat Akpınar, HP Milletvekili Ayşegül Baybars ve YDP Milletvekili Talip Atalay katıldı. Komite toplantısına ayrıca UBP Milletvekili Özdemir Berova da katıldı.

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