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Yerel Seçim Tarihiyle İlgili Düzenleme Resmi Gazete'de

05 Ekim 2022 Çarşamba 10:45
Yerel Seçim Tarihiyle İlgili Düzenleme Resmi Gazete'de

Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) (Değişiklik) Yasa Tasarısı, halkın bilgisine sunuldu

Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa'da 27 Kasım 2022 olan seçim tarihinin, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda alınan karar çerçevesinde 25 Aralık 2022 olarak düzenlenmesine ilişkin yasa tasarısı dünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu.

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı, Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nı, Cumhuriyet Meclisi İçtüzüğünün 85’inci maddesi gereğince Resmi Gazete’de yayımlamak suretiyle halkın bilgisine getirdi.

Gerçek ve tüzel kişiler, doğrudan doğruya yasa tasarısının içeriğiyle ilgili olmak koşuluyla, görüş ve önerilerini, tasarının Resmi Gazete’de yayımlanmasını izleyen 20 gün içinde Meclis Başkanlığına yazılı olarak sunabilecek.

Tasarıyla, Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa’da 27 Kasım 2022 olarak yer alan yerel seçim tarihinin, Meclis’te oy birliğiyle kabul edilen ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 25 Aralık 2022 olarak değiştirilmesini düzenliyor.

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Son Güncelleme: 05.10.2022 23:05
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