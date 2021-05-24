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Yeniboğaziçi Belediyesi, temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor

Yeniboğaziçi Belediyesi, beldedeki yangınları önleme çalışmaları kapsamında, ot temizliği ile sinek ilaçlaması ve sahil temizliği faaliyetlerini sürdürüyor.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 16:45
Yeniboğaziçi Belediyesi, temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor
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Yeniboğaziçi Belediyesi, beldedeki yangınları önleme çalışmaları kapsamında, ot temizliği ile sinek ilaçlaması ve sahil temizliği faaliyetlerini sürdürüyor.
Yeniboğaziçi Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri, belirlenen rotalar ile tüm beldenin temizliği çalışmalarına devam ediyor.

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Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, ekonomik krize rağmen belde halkı için çalışmalara hız kesmeden devam edildiğini belirterek, yaşanabilecek temiz bir çevre için gereken bütün çalışmaları yapmaya önem verdiklerini vurguladı.
Öte yandan açıklamada, Yeniboğaziçi Belediyesi’nin Turizm ve Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Dairesi’nin başlatmış olduğu çevre temizliği farkındalık faaliyetleri kapsamında temizlik çalışmalarına da katılarak Silver Beach- Bedi's Beach arasındaki yaklaşık 1 km’lik sahilde temizlik yaptığı kaydedildi.
 

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Son Güncelleme: 24.05.2021 16:52
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