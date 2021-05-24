Yeniboğaziçi Belediyesi, temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor

Yeniboğaziçi Belediyesi, beldedeki yangınları önleme çalışmaları kapsamında, ot temizliği ile sinek ilaçlaması ve sahil temizliği faaliyetlerini sürdürüyor.
Yeniboğaziçi Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri, belirlenen rotalar ile tüm beldenin temizliği çalışmalarına devam ediyor.
Öte yandan açıklamada, Yeniboğaziçi Belediyesi’nin Turizm ve Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Dairesi’nin başlatmış olduğu çevre temizliği farkındalık faaliyetleri kapsamında temizlik çalışmalarına da katılarak Silver Beach- Bedi's Beach arasındaki yaklaşık 1 km’lik sahilde temizlik yaptığı kaydedildi.