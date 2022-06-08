“Yeni asgari ücret acilen belirlenmelidir”

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Başkanı Arslan Bıçaklı, asgari ücretin ivedilikle yeniden belirlenmesi ve bu aydan itibaren uygulamaya konulmasını talep etti.

Yazılı açıklama yapan Bıçaklı, son dönemlerde sürekli olarak akaryakıta, enerjiye, gaza ve dolaylı olarak bütün tüketim maddelerine yapılan zamlarla halkın alım gücünün düştüğünü belirtti.

Bıçaklı, “Özellikle asgari ücretle çalışanlar açlığa mahkum edilmiştir. Bu nedenle Asgari Ücret Komisyonu yarından tezi yok ivedi olarak toplanmalı ve dört kişilik bir ailenin yaşamını insanca sürdürebilecekleri, günün koşullarına uygun olarak yeni asgari ücreti belirlemeli ve bu aydan itibaren uygulamaya koymalıdır” ifadelerini kullandı.

Devleti yönetenlerin halkı için var olduğunu, halkın sağlığı ve mutluluğu için çalışması gerektiğini belirten Bıçaklı, yöneticilerin mazeret değil çare üretmek zorunda olduğunu kaydetti.