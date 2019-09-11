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Yeni adli yıl Pazartesi başlıyor

Yeni Adlı Yıl, 16 Eylül Pazartesi başlıyor.

Yeni adli yıl Pazartesi başlıyor

Yeni Adlı Yıl, 16 Eylül Pazartesi başlıyor.

11 Eylül 2019 Çarşamba 09:11
Yeni adli yıl Pazartesi başlıyor

Yüksek Mahkeme, her yıl düzenlenen adli yıl açılış töreni yerine basın toplantısı yapacak. Basın toplantısı 09.30’da Yüksek Adliye Kurulu salonunda yer alacak.
Tören düzenlememe kararını, ülkenin ekonomik durumu nedeniyle aldıklarını açıklayan Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, “Bu kararımızı haziranda aldık” dedi.
Şefik, TAK muhabirinin sorusu üzerine yaptığı açıklamada, açılış töreni düzenlememe kararının bir tepki olmadığını, sadece ülkenin ekonomik durumunu dikkate alarak bu kararı ürettiklerini söyledi.
Tören için harcanacak paranın, mahkemelerin ihtiyaçları için harcanacağını kaydeden Narin Ferdi Şefik, bilgi işlem altyapısının güçlendirilmesi için çalışmalar yaptıklarını anlattı.
Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, tören yapmama kararını aslında geçen yıl da almak istediklerini ancak davetiyeler çıktığı için tören düzenlediklerini, bu yıl ise haziran ayında aldıkları karar uyarınca tören düzenlenmeyeceğini bildirdi.

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Ancak Adli Yıl’ın sessiz sedasız başlayamayacağını kaydeden Şefik, pazartesi saat 09.30’da Yüksek Adliye Kurulu’nda basınla sohbet toplantısında bir araya geleceklerini ve bilgileri paylaşıp, gazetecilerin sorularını yanıtlayacaklarını söyledi.
Narin Ferdi Şefik, tören için harcanacak paranın mahkemelerin ihtiyaçlarına aktarılması kararlarının ardından Maliye Bakanı’nın geçen hafta “yine de açılış töreni için ödenek verebiliriz” teklifinde bulunduğunu ancak kararlarını değiştirmediklerini de belirtti.
Şefik, ülkede bunca sıkıntı varken açılış için para harcamayı uygun bulmadıklarını yineledi.

BAROLAR BİRLİĞİ’NİN BASIN TOPLANTISI YARIN
Kıbrıs Türk Barolar Birliği de yeni adli yılın başlaması nedeniyle yarın basın toplantısı düzenliyor. Basın toplantısı, saat 15.00'te Kıbrıs Türk Barolar Birliği'nde yer alacak.
 

Son Güncelleme: 11.09.2019 12:58
Anahtar Kelimeler:
KktcYılAdli
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