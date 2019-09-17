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Yeni adli yıl başladı

Yeni adli yıl başladı

17 Eylül 2019 Salı 17:45
Yeni adli yıl başladı

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi 2019-2020 adli yılı açılışını gerçekleştirdi. Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Katip Kır ve Yargıç Umut İnan’dan oluşan ağır ceza heyeti huzurundaki açılış oturumunda Kıdemli Savcı Egemen Metay, Savcı Ergin Atıcı ve Attila Enver Etkin, Lefkoşa Polis Müdür Vekili Ahmet Soyalan, Merkezi Cezaevi Müdürü Metin Bilmem ve Denetimli Serbestlik Kurulu üyesi polis memuru Serkan Pakarı mahkemeye bilgi verdi.

Lefkoşa Polis Müdür Vekili Ahmet Soyalan, Lefkoşa Polis Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisinde 1 Ocak 19 tarihinden 11 Eylül 19 tarihine kadar 641 adet cürüm dosyası tanzim edildiğini, bu dosyaların 416 âdeti mahkemeye sevk edilirken 245 âdetinin tahkikat altında olduğunu anlattı. Soyalan, yine ayni tarihler arasında 508 adet kabahat dosyası tanzim edildiğini ve bu dosyaların da 360 âdetinin mahkemeye sevk edilirken 148 âdetinin tahkikat altında olduğunu belirtti. Soyalan, ayni tarihler arasında 2330 adet trafik dosyası tanzim edildiğini ve bu dosyaların da bin 351’inin mahkemeye sevk edildiğini söyledi. Soyalan, tahkikat altında olan cürüm ve kabahat dosyalarının sebebinin ise uzmanlık raporu ve etüt olduğunu belirtti. Soyalan, 2019 yılı içerisinde 351 kayıtlı emare olduğunu söyledi. Soyalan, bin 131 kişinin tutuklandığını ve 17 Eylül tarihi itibariyle hücrelerde 19 kişinin tutuklu bulunduğunu mahkemeye aktardı. Soyalan, son olarak 8 Ağustos tarihi itibariyle Merkezi Cezaevi'nde hükümsüz olarak 69 hükümsüz tutuklu olup gün tayini almayan toplam 19 adet dosya bulunduğunu mahkemeye bildirdi.

Merkezi Cezaevi Müdürü Metin Bilmem, cezaevinde toplam 551 tutuklu bulunduğunu ve 241'inin hükümsüz tutuklu olduğunu belirtti. Bilmem, Lefkoşa’nın 77, Lefke Mahkemesi’nin 12, Güzelyurt’un 5, Askeri Mahkemenin 14, tutuklu olduğunu anlattı.

Kıdemli Savcı Egemen Metay, tanık olarak Başbakanlık Denetimli Serbestlik Kurulu Üyesi Serkan Pakarı’yı dinletti.

 

Pakarı, şu bilgileri verdi:

“2016 yılından bugüne kadar Ağır Ceza Mahkemeleri tarafından, Denetimli Serbestlik hakkı tanının şahıslar içerisinden, 348 kişi Başbakanlık Denetimli Serbestlik Kuruluna müracaatta bulunup bu sürece başlamışlardır. Bu 348 kişiden 126 kişi süreci yasanın ön gördüğü şekilde başarı ile tamamlamış, 82 kişi yasadaki yükümlülüklerini yerine getirmediklerinden, mahkeme tarafından farklı cezalar ile mahkûm edilmiş ve 140 kişide sürece devam etmektedir. Bu 348 kişiden, 160 kişiye Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından denetimli serbestlik hakkı tanınmıştır. Bu 160 kişiden 61 kişi süreci yasanın ön gördüğü şekilde başarı ile tamamlamış, 42 kişi yasadaki yükümlülüklerini yerine getirmediklerinden, tarafından farklı cezalar ile mahkûm edilmiş ve 57 kişide sürece devam etmektedir”

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