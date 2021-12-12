YDP üyeleri milletvekili adaylarını belirlemek için oy kullanıyor

Aday adaylığı başvuru sürecini tamamlayan YDP’de adaylık ve sıralama seçimi şu saatlerde Atatürk Spor Salonu’nun Antrenman Salonu’nda yapılıyor. YDP üyeleri milletvekili adaylarını belirlemek için saat 22.00’a kadar oy kullanabilecek.

YDP Genel Başkanı ile Genel Sekreteri’nin kontenjan adayı olarak kendi bölgelerinde birinci sırada yer alacağını açıklandı.

YDP’de aday adaylığı için yapılan 90 civarında başvuru ise dijital ortamda olacak seçimin daha kolay olması gerekçesiyle 69’a düşürüldü.

10 tane de kontenjan adayına yer verilecek YDP’de, Genel Başkan ile Genel Sekreter de kontenjan adayları arasında. YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı Mağusa bölgesi birinci sıra, YDP Genel Sekreteri Enver Öztürk ise Lefkoşa bölgesi birinci sıra kontenjan adayı olacak.

YDP Lefkoşa listesinde 1’inci, 2’nci, 5’inci ve 7’inci, Mağusa listesinde 1’inci, 5’inci ve 7’inci, Girne listesinde ise 3’üncü, 5’inci ve 7’inci sıralarda kontenjanlara yer verilecek.