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YDP MYK Bertan Zaroğlu’nun istifasını istedi, Zaroğlu ateş püskürdü!

YDP MYK'da Bertan Zaroğlu'nun partiden bir an evvel istifasının istenmesine, aksi takdirde parti ve parti yönetimi hakkında yaptığı söylemler dolayısı ile hakkında disiplin işlemlerinin başlatılmasına karar verildi..YDP MYK’da Bertan Zaroğlu’nun istifasının istenmesi üzerine konuyla ilgili açıklama yapan Zaroğlu, “Bakan olma ihtimalim olduğu için bu açıklama yapıldı. Net söylüyorum hadleri değil!” dedi.

01 Temmuz 2021 Perşembe 14:48
YDP MYK Bertan Zaroğlu’nun istifasını istedi, Zaroğlu ateş püskürdü!
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Yeniden Doğuş Partisi Merkez Yönetim Kurulu dün akşam toplanarak baskın bir seçim ihtimaline karşı gecikmeksizin sahaya inme kararı aldı.

Yapılan değerlendirmede Meclisteki nisap sorunu ve UBP Kurultayının muhtemel sonuçları ele alındı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda baskın bir seçimin gündeme gelebileceği göz önünde bulundurularak Ada çapında örgütlenmenin tamamlanmasına ve Sandık Görevlilerinin tespit edilmesine karar verildi.

MYK Toplantısında bir müddet önce Meclis kürsüsünden YDP ile ilgisinin kalmadığını açıklayan Bertan Zaroğlu'nun partiden bir an evvel istifasının istenmesine, aksi takdirde Parti ve Parti yönetimi hakkında yaptığı söylemler dolayısı ile hakkında disiplin işlemlerinin başlatılmasına karar verildi.

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Katıldığı televizyon programında durumdan haberdar olan Zaroğlu, “şu anda haberim oldu" ifadelerini kullanarak, “Hadlerine değil! Net söylüyorum, hadlerine değil!” dedi ve istifa etmemesini YDP’nin Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın istediğini belirtti.

YDP’li Zaroğlu, “Erken seçim tarihinin belirlenmesi çerçevesinde kurulan Ad-Hoc Komite’de yer almam için istifa etmemi rica eden, isteyen Erhan Bey değil mi? Ne haddinize?” diye sordu.

Arıklı’nın kendisinden rica ettiğini dile getiren Zaroğlu, “Neden tutuştu YDP MYK’sı? Bakan olabilme ihtimalim olduğu için bu açıklama yapıldı. Bu toplantıyı yaptıklarından da kuşkuluyum. Paçaları tutuştu ama sabretsinler, beklesinler” diye konuştu.

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Son Güncelleme: 01.07.2021 14:55
Anahtar Kelimeler:
Ydp MykBertan Zaroğlu
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