YDP Haspolat’ta etkinlik düzenledi

YDP’den verilen bilgiye göre, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ve parti yetkilileri, partililerle bir araya geldi, açıklamalarda bulundu.

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, etkinlikte yaptığı konuşmada, “YDP iktidarının ayak seslerini buradan duyduğunu, gördüğünü ve hissettiğini” söyledi.

Yeniden Doğuş Partisi’nin, “ezilenlerin, hakkı gasp edilenlerin, yıllarca itelenen insanların sesi” olarak ortaya çıktığını ve 5 yıldır bunun mücadelesini verdiklerini ifade eden Arıklı, “Muhalefette oldukça güzel başarılar gösterdik. Haksızlıkların hırsızlıkların karşısına çıktık. Uyuyan milletvekillerini uyandırdık ve nasıl muhalefet yapılabileceğini gösterdik” ifadelerini kullandı.



Arıklı, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, “Türkiye ile cebelleşen, Türkiye’nin politikalarına karşı çıkan, ABD ve Avrupa Birliği’nin politikalarını güden birisinin Cumhurbaşkanı seçilmesine rıza göstermeyeceklerini” söylediklerini ve buna müsaade etmediklerini kaydetti.Erhan Arıklı, Cumhurbaşkanlığı makamını “milli çizgiye” kazandırdıktan sonra sırada Başbakanlığın olduğunu ifade ederek, “Sizlerin gücü ve desteği ile YDP’yi Başbakanlığa taşımak boynumuzun borcudur” ifadelerini kullandı.