banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bankalar da elini cebine atmalı
Bankalar da elini cebine atmalı
Hiç üzülme, devletin maaşını keyifle ye…
Hiç üzülme, devletin maaşını keyifle...
Memleketin neresinden tutsak elimizde kalıyor!
Memleketin neresinden tutsak elimizde kalıyor!
Yasanın adı pandemi yasası değil, diğer hastalıklar nerede?
Yasanın adı pandemi yasası değil,...
banner376

YDP Genel Başkan Adayı Zaroğlu'ndan iddia!

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri ve Genel Başkan Adayı Bertan Zaroğlu, 11 Nisan tarihinde yapılacak YDP Kurultayı sürecinde ‘siyasi ahlaksızlıkların’ yapıldığını iddia etti.

13 Mart 2021 Cumartesi 14:15
YDP Genel Başkan Adayı Zaroğlu'ndan iddia!
banner337
banner351

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Bertan Zaroğlu, Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ersan Saner, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ve UBP Genel Sekreterine eleştirilerde bulundu.
Sosyal medya aracılığı ile YDP’nin ‘içini karıştırmak’ amaçlı bazı hamleler yapıldığını ve YDP Kurultayı’ndan sonra 181 YDP üyesinin UBP’ye katılacağına yönelik bazı iddialar ortaya atıldığını ifade eden Zaroğlu,  kurultayda yer almamaları için sözkonusu bu 181 kişinin isimlerinin açıklanmasının siyasi ahlakın bir gereği olduğunu belirtti.

banner341
Sosyal medyadaki söz konusu paylaşımın Erhan Arıklı’ya destek amacıyla yapıldığının net olduğunu öne süren Zaroğlu, YDP Kurultayı öncesinde algı operasyonu yapmaya çalışmakla suçladığı UBP yönetimini düşünmeye davet etti.
Zaroğlu, Arıklı’nın kaybetmesi halinde partinin bölüneceği şeklinde ‘korku verme politikası’ yaptığını savunarak, “Bu hamlenin arkasında nasıl bir siyasi entrika olduğunu görecek kadar siyasi tecrübeye sahibiz” ifadesini kullandı.
 

banner360
Son Güncelleme: 13.03.2021 15:24
Anahtar Kelimeler:
Ydp KurultayBertan Zaroğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Üstel'in Tıp Bayramı mesajı
Bakan Üstel'in Tıp Bayramı mesajı
Haksen: Özel sektörde sendikalaşma engelleniyor
Haksen: Özel sektörde sendikalaşma engelleniyor
Hekimler Sendikası, Tıp Bayramı’nda sağlıktaki eksikliklere vurgu yaptı
Hekimler Sendikası, Tıp Bayramı’nda sağlıktaki eksikliklere vurgu yaptı
Onur ödülü sağlık çalışanlarının!
Onur ödülü sağlık çalışanlarının!
Lefke telefon hatlarında arıza
Lefke telefon hatlarında arıza
Gazimağusa-Karpaz Anayolu'nu kullanacak sürücülerin dikkatine
Gazimağusa-Karpaz Anayolu'nu kullanacak sürücülerin dikkatine
Sennaroğlu: "Sağlık çalışanları isimsiz kahramanlara dönüştü"
Sennaroğlu: "Sağlık çalışanları isimsiz kahramanlara dönüştü"
Hocanın: “Sağlık çalışanlarımızın değerini, pandemide daha da fazla anladık”
Hocanın: “Sağlık çalışanlarımızın değerini, pandemide daha da fazla anladık”
Tatar: “Haksız spor ambargolarına karşı mücadeleye devam edeceğiz”
Tatar: “Haksız spor ambargolarına karşı mücadeleye devam edeceğiz”
Küresel salgında son durum
Küresel salgında son durum

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim