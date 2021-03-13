YDP Genel Başkan Adayı Zaroğlu'ndan iddia!

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Bertan Zaroğlu, Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ersan Saner, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ve UBP Genel Sekreterine eleştirilerde bulundu.

Sosyal medya aracılığı ile YDP’nin ‘içini karıştırmak’ amaçlı bazı hamleler yapıldığını ve YDP Kurultayı’ndan sonra 181 YDP üyesinin UBP’ye katılacağına yönelik bazı iddialar ortaya atıldığını ifade eden Zaroğlu, kurultayda yer almamaları için sözkonusu bu 181 kişinin isimlerinin açıklanmasının siyasi ahlakın bir gereği olduğunu belirtti.



Zaroğlu, Arıklı’nın kaybetmesi halinde partinin bölüneceği şeklinde ‘korku verme politikası’ yaptığını savunarak, “Bu hamlenin arkasında nasıl bir siyasi entrika olduğunu görecek kadar siyasi tecrübeye sahibiz” ifadesini kullandı.

